От утечки газа 20 кварталов превратились в руины, погибли более 200 человек

Последствия взрывов в Гвадалахаре / Getty Images

22 апреля 1992 года десятки взрывов канализационных труб в мексиканском городе Гвадалахара убили более 200 человек и повредили около 1000 зданий. Серию взрывов вызвала утечка газа. Власть и национальная нефтяная компания проигнорировала предупреждение об опасности.

За три дня до взрывов жители рабочего квартала Гвадалахары почувствовали в воздухе неприятный запах. А потом - жжение в глазах и горле. Некоторых тошнило. Несмотря на жалобы, местные власти серьезно не расследовали инциденты.

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22 апреля около 11:30 началась серия мощных взрывов. Они произошли на участке длиной около 1,6 км и на глубине примерно 10,5 м. 20 кварталов города были снесены или серьезно повреждены. В двух местах открылись кратеры глубиной почти 91 м, поглотив окружающие здания, дороги, автомобили и автобусы.

На поиски погибших и раненых потратили неделю. Около 1,5 тыс. человек были госпитализированы, 25 тыс. человек пришлось эвакуировать.

Дальнейшее расследование показало, что утечка водопроводной трубы привел к ржавления газовой трубы, идущей под ней. Затем газ просочился в канализацию, где вызвал мощные взрывы.