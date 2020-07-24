От сожалений к траурным звонам. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть

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Уникальное событие произошло в турецком Стамбуле утром пятницы, 24 июля. В бывшем христианском храме - Соборе Святой Софии - впервые за 86 лет произнесли мусульманскую молитву.

Это не оставило христианский мир равнодушным, пишет Assotiated Press.

Траурный звон в Греции и "день скорби" в Штатах

Очень больно эту новость восприняли в Греции. В некоторых городах страны прозвучал траурный звон колоколов. На Кипре по решению архиепископа Хризостома траурный колокольный звон начался в 12 часов и звучал в течение пяти минут. Кипрский архиепископ назвал происшедшее "произвольным, недопустимым и преступным".

А официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас отметил, что это создаст "непреодолимый разрыв между Турцией и христианским миром".

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Также руководители православных христианских церквей в Соединенных Штатах объявили "день скорби" по поводу превращения бывшего христиансого храма в мечеть.

Так, в Нью-Йорке Греческая православная архиепархия Америки назвала это событие "нарушением всех стандартов религиозной гармонии и взаимного уважения". Епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Американский Элпидофор встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, чтобы обсудить проблемы реконверсии.

Обеспокоенность ЮНЕСКО

Ситуация с Собором Святой Софии также глубоко огорчила ЮНЕСКО, поскольку уникальное здание в 1985 году было внесено в перечень мировых достояний. Собор стал музеем и превратился один из самых посещаемых.

"Собор Святой Софии является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством взаимодействия Европы и Азии на протяжении веков. Его статус музея отражает универсальный характер его наследия", - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

В организации отметили, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу собора с ЮНЕСКО никак не обсуждалось. Однако это просто необходимо было согласовать, поскольку Святая София славится огромными византийскими мозаиками, которые был созданы в VIII-XIV веках.

Эти мозаики уже закрывали слоем штукатурки в то время, когда завоеватели Константинополя в 1453 году переделали православный собор в мечеть. Рисунки были вновь обнаружены XX веке и восстановлены.

Византийские фрески закрыли тканью

Турецкие власти заверили, что не будут поступать с фресками, как завоеватели Константинополя. Даже несмотря на запрет изображения живых существ в мечетях, согласно исламу.

В управлении по делам религии сообщили, что те рисунки, которые окажутся перед глазами молящимся, будут закрывать тканью на 15 минут 5 раз в день.

Турция также поклялась защитить артефакты Святой Софии и заявила, что она будет открыта для посещения мусульманами и немусульманами в нерабочее время.

Реакция Папы Римского

Папа Римский Франциск отреагировал на смену статуса собора Святой Софии ранее - после того, как 10 июля турецкий суд аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

"Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии, и я очень огорчен" - сказал он 12 июля во время воскресной мессы в Ватикане.

Храм Айя-София открылся 27 декабря 537 года. Его основал христианский император Юстиниан. Когда Константинополь захватили османы и Византийская империя пала - собор в 1453 году собор переделали в мечеть. В 1934 основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк превратил собор в музей, а ЮНЕСКО включило его в список Всемирного наследия. Министры иностранных дел стран ЕС раскритиковали решение Турции превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.