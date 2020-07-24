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пятница, 24 июля 2020 17:53

От сожалений к траурным звонам. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
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День, когда собор Святой Софии стал мечетью
Фото: Reuters
День, когда собор Святой Софии стал мечетью
День, когда собор Святой Софии стал мечетью
День, когда собор Святой Софии стал мечетью
День, когда собор Святой Софии стал мечетью

Уникальное событие произошло в турецком Стамбуле утром пятницы, 24 июля. В бывшем христианском храме - Соборе Святой Софии - впервые за 86 лет произнесли мусульманскую молитву.

Это не оставило христианский мир равнодушным, пишет Assotiated Press.

Траурный звон в Греции и "день скорби" в Штатах

Очень больно эту новость восприняли в Греции. В некоторых городах страны прозвучал траурный звон колоколов. На Кипре по решению архиепископа Хризостома траурный колокольный звон начался в 12 часов и звучал в течение пяти минут. Кипрский архиепископ назвал происшедшее "произвольным, недопустимым и преступным".

А официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас отметил, что это создаст "непреодолимый разрыв между Турцией и христианским миром".

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Также руководители православных христианских церквей в Соединенных Штатах объявили "день скорби" по поводу превращения бывшего христиансого храма в мечеть.

Так, в Нью-Йорке Греческая православная архиепархия Америки назвала это событие "нарушением всех стандартов религиозной гармонии и взаимного уважения". Епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Американский Элпидофор встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, чтобы обсудить проблемы реконверсии.

Обеспокоенность ЮНЕСКО

Ситуация с Собором Святой Софии также глубоко огорчила ЮНЕСКО, поскольку уникальное здание в 1985 году было внесено в перечень мировых достояний. Собор стал музеем и превратился один из самых посещаемых.

"Собор Святой Софии является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством взаимодействия Европы и Азии на протяжении веков. Его статус музея отражает универсальный характер его наследия", - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

В организации отметили, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу собора с ЮНЕСКО никак не обсуждалось. Однако это просто необходимо было согласовать, поскольку Святая София славится огромными византийскими мозаиками, которые был созданы в VIII-XIV веках.

Эти мозаики уже закрывали слоем штукатурки в то время, когда завоеватели Константинополя в 1453 году переделали православный собор в мечеть. Рисунки были вновь обнаружены XX веке и восстановлены.

Византийские фрески закрыли тканью

Турецкие власти заверили, что не будут поступать с фресками, как завоеватели Константинополя. Даже несмотря на запрет изображения живых существ в мечетях, согласно исламу.

В управлении по делам религии сообщили, что те рисунки, которые окажутся перед глазами молящимся, будут закрывать тканью на 15 минут 5 раз в день.

Турция также поклялась защитить артефакты Святой Софии и заявила, что она будет открыта для посещения мусульманами и немусульманами в нерабочее время.

Реакция Папы Римского

Папа Римский Франциск отреагировал на смену статуса собора Святой Софии ранее - после того, как 10 июля турецкий суд аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

"Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии, и я очень огорчен" - сказал он 12 июля во время воскресной мессы в Ватикане.

Храм Айя-София открылся 27 декабря 537 года. Его основал христианский император Юстиниан. Когда Константинополь захватили османы и Византийская империя пала - собор в 1453 году собор переделали в мечеть.

В 1934 основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк превратил собор в музей, а ЮНЕСКО включило его в список Всемирного наследия.

Министры иностранных дел стран ЕС раскритиковали решение Турции превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Автор: Виталия Мазур
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Дата
24
июля

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