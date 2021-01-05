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среда, 06 января 2021 06:30

От снегопада погибли 154 человека

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От снегопада погибли 154 человека
Дети играют на Капитолийском холме в Вашингтоне 9 января 1996-го / Getty Images

6 января 1996-го в столице США, Вашингтоне, и на восточном побережье начался снегопад и метель, которые, впоследствии, забрали 154 жизни и нанесли ущерб на сумму до $ 3 млрд.

Снежная буря в 1996 началась обычным снегопадом, когда холодный воздух из Канады столкнулось с теплыми влажными ветрами из Мексиканского залива.

Столкновение погодных фронтов привело сочетание снега и ветра. Около девятого вечера в столице США начался снегопад. 30 см выпало в течение 24 ч. В соседних штатах выпало за день 50 см. Порывы ветра достигали скорости 80 км / ч. Во многих местах накапливались снежные заносы, и передвигаться было практически невозможно.

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По мере того как шторм двигался на северо-восток, метель нанесла серьезный ущерб как людям, так и имуществу. Под тяжестью снега обрушивались крыши домов, происходили многочисленные ДТП.

Смертельные случаи в основном были в результате ДТП, в результате падения деревьев на дороги и смерти бездомных от переохлаждения. В некоторых случаях люди, оказавшиеся в ловушках в своих авто, умирали от отравления угарным газом. В штате Пенсильвания погибло больше - около 80 человек.

Президент Билл Клинтон был вынужден почти на неделю прекратить работу федерального правительства из-за шторма. Он объявил столицу и 9 штатов зонами бедствия. Общий ущерб от стихии оценивают в $ 3 млрд.

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Дата
06
января

От снегопада погибли 154 человека

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