От смеха женщина теряет способность двигаться и засыпает

Белла Килмартин страдает нарколепсией и катаплексией / SWNS

Женщина с редким заболеванием, при котором смех заставляет ее засыпать, говорит, что почти утонула, хихикая в бассейне.

Британка Белла Килмартин, 24 года, страдает хроническим расстройством сна, нарколепсией и катаплексией - внезапная мышечная слабость, вызванная сильными эмоциями. Для Беллы сильная эмоция - смех. Ее часто можно заметить, когда также спит в ночных клубах, гуляя с друзьями, или даже на работе. Об этом пишет Daily Star.

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Белла работает аптекаршей Она избегает бассейнов после того, как чуть не утонула во время отпуска на Тенерифе с подругой в 2016 году. Женщина плавала в бассейне, когда подруга сказала что-то смешное, и она едва не утонула из-за ослабления мышц. После этого не заходит в бассейны.

"Я теряю контроль над всеми мышцами. Они ослабевают, когда смеюсь. Мои колени слабеют, голова опускается. Я полностью в сознании, осознаю и могу слышать все, что происходит, но не могу пошевелиться. Было много раз, когда я ранилася после потери контроля над телом", - говорит женщина.

Белле понадобилось два года, пока страдала от симптомов нарколепсии, прежде чем ей поставили диагноз незадолго до того, как завершила школу в 2015 году.