От сильнейшего на Кавказе землетрясения погибли 270 человек

Эпицентр землетрясения / researchgate.net

29 апреля 1991 в 13:13 произошло землетрясение в грузинском районе Рача. Его мощность была 7-9 баллов. Оно привело к гибели 270 человек. Около 100 тыс. остались без крова. Стране был нанесен серьезный ущерб. В частности, были разрушены средневековые здания. Это самое мощное землетрясение, зарегистрированное на Кавказе.

В результате землетрясения пострадало 700 деревень и поселков, было разрушено 46 тыс. домов. Число жертв было сравнительно небольшым, потому что большинство жителей работали в то время на полях. Было повреждено много важных исторических памятников. Прежде всего, древних церквей.

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Большая часть ущерба, была вызвана оползнями. Наиболее распространенным были камнепады, по которым следовали обвалы, оползни и каменные лавины. Наиболее разрушительная лавина обломков обрушившегося на село Хохети, где погибли 50 человек. Лавина обломков заблокировали реку Гебура, создав плотину высотой 100 м, которая вскоре прорвалась, вызвав большие разрушения.

Сильный афтершок 15 июня нанес значительный ущерб городу Дзау. По меньшей мере 8 человек погибли и 200 получили ранения.

Продолжающийся в то время грузино-югоосетинского конфликта осложнил спасательные операции.