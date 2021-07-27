От наводнения погибли не менее 180 человек

Людей эвакуируют из затопленной местности / REUTERS

По меньшей мере 180 человек погибли в штате Махараштра в Индии после проливных муссонных дождей, вызвавших оползни и затопивших низменные районы, отрезав сотни деревень.

По словам властей штата, по меньшей мере 38 человек погибли в Талие, в 180 км от финансовой столицы Мумбаи, когда оползень сровнял с землей большую часть маленькой деревни. Об этом пишет CNN.

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С четверга в Махараштре, наряду с соседними штатами Гоа, Карнатака и Телангана, идут проливные дожди. В Махараштре плотина Радханагари вышла из берегов, и в реке Панчганга поднялся уровень воды, затопив близлежащие низины. Спасательные операции продолжаются. По данным Департамента помощи и реабилитации Махараштры, более 200 тыс. человек эвакуировали.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия: армия, береговая охрана, военно-морской флот, военно-воздушные силы развернуты в рамках поисково-спасательных операций.

Метеорологический департамент Индии в пятницу, 23 июля, объявил красную тревогу для шести районов Махараштры, прогнозируя чрезвычайно сильные осадки и рекомендуя профилактические меры.

В некоторых частях западного побережья Индии за 24 ч. выпало до 594 мм осадков. Это вынудило власти эвакуировать людей из уязвимых районов, поскольку они сбрасывали воду из плотин, которые угрожали переполнением.

Неожиданные сильные дожди вызвали оползни во многих местах и затопили реки. Плотины и реки выходят из берегов. Власти вынуждены спускать воду из плотин, и, соответственно, перемещать людей, живущих у берегов рек, в более безопасные места. Сотни деревень и городов остались без электричества и питьевой воды.

В пятницу премьер Индии Нарендра Моди объявил о компенсации в $2686 семьям погибших и $671 пострадавшим.

Сезонные муссонные дожди с июня по сентябрь ежегодно вызывают гибель людей и массовое перемещение населения в Южной Азии. Но также приносят более 70% осадков в Индии и имеют решающее значение для фермеров.

Девять туристов погибли в северной Индии после того, как на их автомобили упали камни. Еще трое получили ранения. Камнепад произошел в воскресенье, 25 июля. Драматические кадры, размещеные в соцсетях, показывают, как большие камни котятся по долине на мост и в реку.