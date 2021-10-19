От нападения боевиков на рынок погибли минимум 43 человека

Нигерийцы десятилетиями страдают от насилья / ООН

В воскресенье, 17 октября, в Нигерии в штате Сокото боевики напали на рынок, чтобы ограбить. Погибли не менее 43-х человек.

Это одно из самых смертоносных нападений на фоне кризиса безопасности в стране за последнее время. Об этом пишет The Hill.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пастора заставили жениться на трупе невесты

Местный житель сообщил, что в морге города Гороньо 60 тел. В больнице много раненых, спасавшихся от нападения.

"Боевики штурмовали рынок. Поскольку он был переполнен покупателями и торговцами, много убитых и раненых. Они время от времени стреляли по людям после того, как окружили рынок", - рассказывает очевидец.

Боевики на северо-западе Нигерии убивают десятки и похищают сотни людей для получения выкупа. Правительство пытается противостоять, но пока не слишком успешно.

Бандиты состоят из многочисленных групп, но аналитики по безопасности говорят, что в основном это молодые люди из этнической группы - фулани. Эти люди обычно являются кочевниками-скотоводами, но многие оказались втянутыми в многолетний конфликт с фермерскими общинами хауса в регионе за воду и землю для выпаса.

В июне в нигерийском штате Кебби боевики похитили не менее 80 учеников и учителей школы.