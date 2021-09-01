От коронавируса ревакцинируют все население страны

Литва будет ревакцинировать население от коронавируса. Фото: Reuters

В Литве планируют ревакцинировать от коронавируса все население страны. Начнут с людей пожилого возраста.

Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Литвы Живиле Симонайтите, передает LRT.

"Сейчас мы начинаем с категорий, у которых уже прошли полгода с момента прививки. Точно планируем и в дальнейшем ревакцинацию. А потом, если говорить о будущем, то, возможно, через несколько месяцев будем говорить о четвертой и пятой дозах", - отметила она.

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В ближайшие недели должны согласовать указ министра здравоохранения Литвы о вакцинации. Решение примут с учетом мониторинга динамики по снижению количества антител после вакцинации.

Ревакцинацию будут проводить на добровольной основе, сообщила Симонайтите. Однако бустерная прививка может стать актуальной для тех, кто планирует путешествовать по Европе.

В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации. Сейчас идут дискуссии, как ревакцинировать населения. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что третья доза дает больший иммунный ответ.