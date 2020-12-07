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понедельник, 07 декабря 2020 12:24

От домов престарелых отказываются в пользу частного ухода

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От домов престарелых отказываются в пользу частного ухода
Дед с маской в парке Мадрида, 6 декабря 2020-го / Reuters

В Испании за год резко возрос спрос на людей, которые ухаживают за пожилыми. Причина в том, что дома для стариков стали местами распространения коронавируса.

Бизнес испанских фирм, предлагающих услуги частного ухода за престарелыми на дому, процветает, потому что семьи избегают домов для престарелых после того, как те стали рассадниками Covid-19 во время первой волны пандемии. Об этом пишет Reuters.

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По словам генерального директора фирмы по уходу за пожилыми Cuideo Роберто Вальдеса, его компания увеличила клиентскую базу с 9 тыс. в прошлом году до 25 тыс. сейчас. 2019-го на фирме работали 50 тыс. работников, а теперь - 90 тыс.

Другая испанская фирма, чья поисковая система отсортировывает лиц, ухаживающих за пожилыми, YoCuido сообщила, что количество объявлений от семей, которые ищут ухода дома с марта выросла на 35%.

"Многие люди до сих пор боятся домов для престарелых или детских садов, из-за риска заражения там коронавирусом", - сказал президент "Испанской федерации за независимость" Игнасио Фернандес.

По данным местного "Института социальных услуг и стариков", с декабря 2019 года по сентябрь 2020-го государственная помощь домам престарелых уменьшилась на 15,5 тыс. получателей такой помощи.

По данным газеты El Pais и телекомпании RTVE, более чем 20 тыс. человек умерли от Covid-19 или с подозрением на коронавирус в домах престарелых в Испании во время первой волны пандемии.

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07
декабря

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