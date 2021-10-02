От Covid-19 умерли 700 тыс. американцев. В Белом доме обратились к нации

Пандемия унесла жизни 700 тыс. американцев. Фото: Reuters

С начала пандемии в США от коронавируса умерли 700 258 человек. Всего болезнь была диагностирована у более чем 43 миллионов человек.

"Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей", — заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки, сообщает NBC News.

Она призвала людей продолжать вакцинироваться, отметив при этом, что глава Белого дома Джо Байден чувствует ответственность за количество умерших от коронавируса.

"Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77−78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", — заявила Псаки.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Франция. Украина по количеству новых заражений в мире находится между Румынией и Таиландом. Среди стран Европы она на четвертом месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство оплачивает поход в ресторан тому, кто убедит друга вакцинироваться

За все время пандемии от болезни вылечились более 210 млн человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.