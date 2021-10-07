От 4 до 5 млн человек выехали из России за последние 20 лет

В последние годы количество эмигрантов увеличилось. Фото: Pexels

За последние 20 лет из России уехали на постоянное проживание от 4 до 5 млн человек.

Примерно половина эмигрантов выехала в страны СНГ, говорится в исследовании платформы "Такие дела".

Наименьшим уровень эмиграции был в конце 2000-х. Тогда ежегодно выезжали около 100 тыс. человек. После 2011 года количество выезжающих росло. В последние годы оно колеблется в пределах 300 тыс. в год.

Авторы исследования опросили почти тысячу мигрантов.

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64% назвали причиной эмиграции стремление к безопасности. 54% недовольны политической обстановкой в ​​РФ.

24% россиян уверены, что прошедшие парламентские выборы были нечестными. Это максимум с 2007 года. Количество опрошенных, которые считают голосование однозначно честным, тоже выросло. 21% респондентов считает их скорее нечестными.