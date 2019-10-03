Освободи Москву от темных сил: создали игру про шамана и Путина

Создали игру про якутского шамана Александра Габышева. Фото: 24.com

В сети появилась игра про якутского шамана Александра Габышева, который шел "выгонять" из Москвы Владимира Путина. При этом нужно с помощью магии бороться с отрядами гвардейцев и темными силами.

"Помоги Якутском шаману дойти до мирового зла. Обезвредит большие по численности отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил. Основано на реальных событиях!" - говорится в описании игры. Она доступна для скачивания в Google play.

Авторами стала команда челябинских разработчиков Ogont. Игра уже заняла 7 место среди набирающих популярность. Ее загрузили более тысячи пользователей

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"Заинтересовались историей шамана, потому что она была действительно шумной и освещалась многими СМИ. Мы решили сделать игру, которая наглядно показывала трудности на пути у шамана", - рассказывают авторы.

Весной 2019 года якутский шаман Александр Габышев отправился пешком в Москву, чтобы "выгнать" Владимира Путина. Впоследствии к мужчине присоединилась группа сторонников. Однако ночью 19 сентября шамана задержали полицейские на границе Иркутской области и Бурятии. Против него возбудили уголовное дело о публичном призыву к экстремизму. Габышева перевезли в Якутск и отпустили под подписку о невыезде после обследования в психдиспансере.