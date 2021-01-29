Осужденный к повешению и расчленению сломал себе шею

Рисунок Гая Фокса британского карикатуриста Джорджа Крукшенка, 1840 год / Wikipedia

31 января 1606-го в Лондоне умер Гай Фокс - главный заговорщик, который планировал взорвать здание британского парламента и убить короля.

Накануне парламентской сессии, назначенной на 5 ноября 1605 года, судья сэр Томас Нивет обнаружил Фокса в подвале здания парламента. Его задержали, а в помещении провели обыск. Там обнаружили около двух тонн пороха.

Во время допроса Фокс рассказал, что был участником заговора английских католиков с целью уничтожить правительство протестантской Англии. В частности, убить короля Якова I. Король должен был посетить парламент 5 ноября.

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В течение следующих нескольких месяцев английские власти убили или арестовала всех участников "Порохового заговора". Также арестовали, замучили или убили десятки невинных английских католиков.

После непродолжительного суда Фокса с другими заговорщиками приговорили к публичным пыткам, повешению и расчленение тел на части. 30 января 1606 года в столице Англии начались публичные казни. 31 января должны были казнить самого Фокса. Поднимаясь на эшафот, он спрыгнул с лестницы, сломал себе шею, и мгновенно умер.

В память о "Пороховом заговоре" ежегодно 5 ноября в Великобритании отмечается День Гая Фокса. С наступлением сумерек жители по стране жгут костры, запускают фейерверки и сжигают куклу Гая Фокса, отмечая его неспособность подорвать парламент.