Осужденные захватили заложников в тюрьме и требовали пиццы и кебабов

Группа полицейских возле тюрьмы, где вчера захватили охранников в заложники / REUTERS

Пара осужденных убийц в шведской тюрьме взяла в заложники двух тюремных служащих и заявила, что освободит их в обмен на 20 пицц и два кебаба.

Осада тюрьмы строгого режима "Хелльби" недалеко от города Эскильстуны началась незадолго до обеда в среду. До вечера оба охранника были освобождены целыми и невредимыми. Двое заключенных снова арестованы. Об этом пишет Daily Caller.

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30-летний Исак Девит и 24-летний Ханед Махамед Абдуллахи были вооружены бритвенными лезвиями, когда в обед ворвались в комнату охраны и взяли двух мужчин в заложники. Тогда они забаррикадировались в караульном помещении и потребовали вертолет, а также 20 пицц и два кебаба.

Исполняющий обязанности начальника службы безопасности тюрьмы сказал, что заключенные осуждены за убийства. Переговоры вела оперативная группа и полиция. Происшествие произошло примерно в 120 км от столицы Швеции Стокгольма.

Семь осужденных сумели сбежать из тюрьмы в индийском штате Аруначал-Прадеш, напав на охранников, не имея иного оружия, кроме перца чили и соли. Заключенные напали на охранников, сыпнув в глаза порошок перца чили и соль. Специи прятали в камере в течение нескольких дней, готовясь к побегу.