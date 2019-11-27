Осужденные отсидели 36 лет за убийство, которое не совершали

В США тре мужчин отсидели в тюрьме 36 лет за преступление, которое не совершали.

В 1984 году Альфреда Честнат, Эндрю Стюарта и Рэнсома Воткинсона приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего мальчика в Балтиморе (штат Мэриленд). Подросток был застрелен по дороге в школу. Жертву также обокрали, сообщает ВВС.

Обвиняемым в то время было по 16 лет.

Автор: ВВС

К рассмотрению дела вернулись в этом году. Заключенный Альфред Честнат привел новые доказательства своей невиновности.

После освобождения ошибочно осужденных за убийство адвокат штата Балтимор заявила, что на ее подзащитных завели дела по ложным показаниям других подростков.

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Кроме того, сторона обвинения заявила, что в ходе расследования полиция проигнорировала или скрыла сообщения свидетелей, которые идентифицировали другого человека как убийцу. Этот подозреваемый умер в 2002 году.

За преступления пологовского маньяка Андрея Ткача за решетку попали 10 невиновных лиц. Максим Дмитренко вышел только через 2 года после того, как посадили настоящего душегуба. Виталий Каира отсидел за Ткача 5 лет. Некоторые из невинно осужденных больше так и не смогли вернуться к реальности.