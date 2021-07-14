Осужденные обезвредили охрану перцем чили и сбежали из тюрьмы

Полиция ищет сбежавших заключенных. В городе действует комендантское время из-за карантина / Getty Images

Семь осужденных сумели сбежать из тюрьмы в индийском штате Аруначал-Прадеш, напав на охранников, не имея иного оружия, кроме перца чили и соли.

Заключенные напали на охранников, сыпнув в глаза порошок перца чили и соль. Специи прятали в камере в течение нескольких дней, готовясь к побегу. Об этом пишет Independent.

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Инцидент произошел в тюрьме в воскресенье, 11 июля, вечером, когда камеры открывали для обеда. Семь сокамерников напали на персонал, бросив им в глаза перец и соль.

В результате пять охранников получили травмы, а один - ушиб головы. Возможно, его ударили замком, использовавшимся в камере. Заключенные убежали, а также забрали мобильный телефон одного охранника. Власти ищут сбежавших. Несколько выходов из города закрыты.

Беглецы, скорее всего, будут пойманы в ближайшее время. Ведь им трудно убежать из города из-за ежедневного комендантского часа с 15:00 до 05:00 в связи с карантином.

Год назад в ЮАР поймали 68 заключенных-беглецов. Массовый побег произошел в тюрьме во время занятий спортом на улице. Заключенные заперли в камере трех охранников, освободили остальных осужденных и убежали через крышу.