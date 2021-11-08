Осудили 70 членов мощнейшего картеля итальянской мафии

Для восьми подсудимых прокуратура просила 20 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

В Италии осудили 70 членов всемирно известной мафиозной организации "Ндрангета". Треть из них получили по меньшей мере 10 лет тюрьмы.

На скамье подсудимых оказался 91 человек. Но 21 оправдали, пишет Euronews. Остальные получили различные сроки заключения.

"Для восьми подсудимых прокуратура просила 20 лет тюрьмы, шестеро из них получили такой срок. Среди них и 62-летний Паскуале Галлоне, которого считают правой рукой мафиозного лидера 66-летнего Луиджи Манкузо", - говорится в сообщении.

Прокурором по делу является Никола Граттери, который из-за своей деятельности последние 30 лет вынужден жить под охраной полиции. По его мнению доход группировки составляет более €50 млрд в год. Всего приговоры должны объявить более 350 людям, которых подозревают в причастности к мафии. Ожидается, что судебный процесс продлится еще минимум два года.

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В январе 355 предполагаемым мафиози и коррумпированным чиновникам предъявили обвинение после длительного расследования деятельности одного из наиболее мощных картелей Европы "Ндрангета". В рамках крупнейшего с 1980-х процесса против итальянской мафии задействовали более 900 свидетелей. Группировка контролирует поставки кокаина из стран Южной Америки в Европу. В августе более 60 кг кокаина прибыли в порт "Южный" в Одессе в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в ЕС. Задержанные оказались причастными к деятельности организации "Ндрангета".