Основательницу "революционного" стартапа приговорили к 20 годам тюрьмы

В 2015-м Theranos оказалась в центре скандала. Фото: Reuters

В США основательницу скандального стартапа Theranos Элизабет Холмс признали виновной в мошенничестве.

Женщине, чье состояние оценивали в $4,5 млрд, грозит до 20 лет тюрьмы, пишет The Guardian.

"Присяжные признали Холмс виновной по четырем из 11 обвинений. В частности, в мошенничестве с инвесторами. По трем обвинениям относительно обмана пациентов и выдачи неточных результатов анализов ее оправдали, одно обвинение с Холмс сняли после многомесячного рассмотрения дела. Еще по трем пунктам присяжные не пришли к согласию", - говорится в сообщении.

Холмс не признает себя виновной и планирует обжаловать решение присяжных. В 19 лет она бросила учебу на химической инженерии в Стэнфордском университете и основала компанию Theranos.

Компания анонсировала революционную технологию, с помощью которой можно будет делать сотни тестов для проверки здоровья лишь по одной капле крови. Созданная в 2003 году Theranos так и не выполнила своих амбициозных обещаний, хотя Холмс и пыталась убедить инвесторов в обратном.

За это время в стартап вложили миллиарды долларов: к инвестированию присоединились в частности медиамагнат Руперт Мердок и технологический магнат Ларри Эллисон. На момент расцвета компанию оценивали в $9 млрд. Forbes в 2014 году назвал Холмс самой молодой миллиардершей, которая "сделала себя сама".

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В 2015 году Theranos оказалась в центре скандала. Журналист Wall Street Journal обнаружил, что компания использует стандартные технологии проведения анализов, а не революционные, к тому же ее тесты имеют серьезные неточности. В том же году журнал Entrepreneur назвал Холмс худшей предпринимательницей. После скандала в 2018-м компания обанкротилась и закрылась.

Государственная прокуратура Эстонии официально предъявила обвинение бывшей главе министерства образования Эстонии Майлис Репс в присвоении бюджетных средств, а также в мошенничестве.