Основатель Alibaba Джек Ма впервые за три месяца появился на публике

Последнее его выступление было 24 октября. Фото: Reuters

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма выступил на благотворительном мероприятии.

Это его первое появление на публике за три месяца, передает УНН.

По сообщению китайских СМИ, последнее его выступление было 24 октября. Тогда он выступил с речью на финансовом форуме в Шанхае с критикой регуляторов за подавление финансовых и технологических инноваций.

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После речи Ма в октябре китайские власти начали антимонопольное расследование против Alibaba.