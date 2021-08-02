Оскорбил Лукашенко. Белорусского журналиста засудили на 1,5 года колонии

2 августа в Беларуси приговорили к заключению журналиста за "оскорбление президента". Его лишили свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Приговор корреспонденту издания "Первый регион" Сергею Гордиевичу вынес суд Ивановского района в Брестской области, сообщает правозащитный центр "Весна".

Автор: "Первый регион" В срок заключения зачли несколько дней задержания и срок домашнего ареста в декабре-апреле.

Его признали виновным в оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей и в клевете, порочащей другое лицо, которое обвиняет в совершении тяжкого преступления. В частности, признали виновным в публичном оскорблении президента Беларуси и милиционеров.

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Гордиевич будет отбывать наказание исправительной колонии общего режима. Сейчас он под стражей. Корреспондент не признал вины и отказывался давать показания во время следствия.

От него также требуют выплатить компенсацию за "моральный ущерб", нанесенный двум милиционерам - по 2 тыс. белорусских рублей каждому.

Журналиста задержали сотрудники ОМОН 22 декабря 2020 года. После обысков в его квартире задержали на 72 часа по возбужденному в отношении него уголовному делу. Речь идет о сообщение Гордиевича в чате Telegram "Реальный Дрогичин".