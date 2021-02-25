Ошибочно осужденный отсидел 20 лет за решеткой

Индийская тюрьма. Иллюстративное фото / Reuters

В Индии 43-летнего мужчину из города Лалитпур суд оправдал по делу об изнасиловании. Он просидел в тюрьме 20 лет.

Мужчина сидел в тюрьме Агры за изнасилование. За этот период его родители и двое братьев умерли, но ему не позволили быть на их похоронах. Об этом пишет Gulf News.

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В сентябре 2000-го женщина из того же города обвинила Вишну Тивари, которому тогда было 23 года, в изнасиловании. Дело расследовал тогдашний офицер полиции Нархат Круга Ахилл Нараян Сингх, который представил отчет о виновности Вишну.

Парня приговорили к пожизненному лишению свободы. Его перевели в тюрьму Агры, где до сих пор сидел. Вишну обжаловал решение суда в Высшем суде 2005 года. Но рассмотрение дела затянулось на 16 лет.

"Ложные обвинения относительно дяди разрушили нашу семью в финансовом и социальном плане. Я потерял отца, дядю, бабу и деда, которые умерли из-за шока и социальной стигматизации. Для обжалования дела пришлось продать большую часть нашей семейной земли. Для дяди его жизнь разрушена, потому что он провел лучшие годы в тюрьме, хотя не сделал ничего плохого", - говорит племянник Вишну.

В январе полиция индийского мегаполиса Мумбаи предъявила обвинение 9 возможным участникам сети торговли детьми. В преступной группе были медсестра из роддома и люди, которые похищали беременных женщин в бедных трущобах финансовой столице Индии.