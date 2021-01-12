Ошейник анализирует лай собак

Собаки с умными ошейниками / Getty Images

Южнокорейский стартап разработал умные ошейники для собак, которые могут выявить 5 эмоций животных, анализируя тон лая с помощью технологии распознавания голоса.

Ошейник Petpuls сообщает владельцам домашних животных через приложение для смартфонов, счастливы ли их собаки, расслаблены, обеспокоены, сердиты или грустные. Он также отслеживает физическую активность и отдых собак. Об этом пишет The Independent.

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"Это устройство дает собаке голос, который люди могут понять", - говорит директор по глобальному маркетингу Petpuls Lab Эндрю Гил.

Компания начала анализировать различные типы лая для анализа эмоций собак в 2017 году. 3 года спустя разработала собственный алгоритм, основанный на базе данных, содержащей более 10 тыс образцов от 50 пород собак.

"Я думал, что она просто счастлива, когда играла, и печальная или тревожная, когда меня не было дома. На самом деле она злилась, когда проигрывала игру, в которую играла со мной, как и люди", - сказал владелец 6-летнего пса бордер-колли Мун Се-ми.

По данным Сеульского национального университета, который тестировал устройство, он первый в своем роде. Средний уровень точности распознавания эмоций - 90% Компания начала продавать ошейник в интернете в октябре 2020-го за $99.

По данным Euromonitor, мировой рынок средств по уходу за домашними животными в 2020-м составил $138 млрд, увеличившись за год на 34%, так как во время пандемии все больше людей проводили время дома с домашними любимцами. Мировая популяция домашних собак в 2020-м выросла на 18% - до 489 млн.