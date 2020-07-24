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пятница, 24 июля 2020 11:25

Оружие в космосе: как Россия угрожает на орбите

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Оружие в космосе: как Россия угрожает на орбите
Россию обвинили в испытании космического оружия. Фото: needpix

Россия недавно испытала космическое оружие. Такое заявление сделало космическое командование Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что испытания оружия ​​в космосе проводились 15 июля, пишет Deutsche Welle.

Такое заявление в США сделали после того, как увидели, что от российского спутника "Космос-2543" отделился неизвестный объект. Подобные обвинения в адрес РФ американцы произносят не впервые.

"Российская спутниковая система, которую используют для проведения испытания оружия на орбите, является той же спутниковой системой, о которой мы говорили ранее в этом году. Тогда Россия маневрировала у американского правительственного спутника", - заявил командующий космическими силами США Джон Рэймонд.

Он добавил, что такие действия России являются свидетельством разработки и применения оружия.

"Это ставит под угрозу космические активы США и наших союзников", - добавил Реймонд.

Великобритания выдвинула Москве аналогичные обвинения. Впервые Лондон заявил о российской угрозе в космосе публично.

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Обеспокоенность российскими операциями в космосе Вашингтон высказывал и раньше. В частности, в 2018 и 2020 годах, когда было замечено, что спутники РФ на орбите не придерживаются заявленного поведения.

Недавно в космосе заметили, как Россия запустила снаряд по своему же спутнику.

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24
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