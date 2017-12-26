Организатору гей-парадов в Беларуси отказали в политическом убежище

Украина отказала белорусу в политическом убежище. Фото: sharij.net

Белорусу Эдварду Тарлецькому не дали политического убежища в Украине. В Беларуси он организовывал гей-парады и выступал под сценическим псевдонимом "Мадам Жужу".

Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы в предоставлении политического убежища. Жалобу белоруса отклонили, так как считают, он добровольно выехал из страны с целью повысить уровень материального благосостояния и улучшить условия труда и свой уровень жизни.

"Истец, несмотря на отсутствие разрешения от властей, в 2001 году провел гей-парад в центре Минска и не подвергался за это уголовному преследованию. Истец не доказал наличие опасности для себя и необходимость предоставления ему статуса беженца в Украине.", - говорится в сообщении суда ..

Согласно материалам дела, он покинул Беларусь и въехал в Украину 4 августа 2009 года. С заявлением о предоставлении политубежища обратился 5 мая 2016.

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В своем заявлении-анкете в Миграционную службу указал, что был вынужден покинуть свою страну по политическим и социальным причинам, поскольку он организовывал гей-парады в Минске и выступал против дискриминации сексуальных меньшинств.

Суд не нашел доказательств принудительных мер медицинского характера активиста в психиатрическом учреждении, а также подтверждение открытия против него уголовных дел в Беларуси.

В силе оставили решение суда первой инстанции от 3 октября и решение Миграционной службы об отказе в предоставлении "Мадам Жужу" статуса беженца в Украине.

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