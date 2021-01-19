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среда, 20 января 2021 06:06

Орел забирает с собой недовольного Трампа - карикатура на последние дни президентства республиканца

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Карикатурист Барри Блитт создал обложку с действующим президентом США Дональдом Трампом для журнала The New Yorker.

Обложка появилась на официальном сайте издания.

"Я не могу отблагодарить Трампа. Может, когда он покинет свой пост в 2024 году, я смогу выбраться из-под завалов и пожать ему руку, чтобы лично выразить мою благодарность", - отметил он еще в 2017 году. Блитт рисовал карикатуры на Трампа еще с 2015 года.

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20 января 2021 главой США станет Джо Байден. Это означает для Блитта завершения эры карикатур на Трампа.

На обложке видно, как орел поднимает в небо недовольного Трампа.

Автор: thenewyorker
  Барри Блитт нарисовал карикатуру на Дональда Трампа, которая попала на обложку The New Yorker.
Барри Блитт нарисовал карикатуру на Дональда Трампа, которая попала на обложку The New Yorker.

Более 250 американских писателей, литературных агентов и редакторов призывают не публиковать мемуары президента США Дональда Трампа.

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