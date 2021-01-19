Орел забирает с собой недовольного Трампа - карикатура на последние дни президентства республиканца

Карикатурист Барри Блитт создал обложку с действующим президентом США Дональдом Трампом для журнала The New Yorker.

Обложка появилась на официальном сайте издания.

"Я не могу отблагодарить Трампа. Может, когда он покинет свой пост в 2024 году, я смогу выбраться из-под завалов и пожать ему руку, чтобы лично выразить мою благодарность", - отметил он еще в 2017 году. Блитт рисовал карикатуры на Трампа еще с 2015 года.

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20 января 2021 главой США станет Джо Байден. Это означает для Блитта завершения эры карикатур на Трампа.

На обложке видно, как орел поднимает в небо недовольного Трампа.

Автор: thenewyorker Барри Блитт нарисовал карикатуру на Дональда Трампа, которая попала на обложку The New Yorker.

Более 250 американских писателей, литературных агентов и редакторов призывают не публиковать мемуары президента США Дональда Трампа.