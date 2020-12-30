Опять первые: российские ученые уверяют, что создали "антидот" от коронавируса

В России утверждают, что создали "антидот" от коронавируса. Фото: fireman.club

Российские ученые разработали "антидот" от коронавируса, который не имеет аналогов в мире.

Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, уникальная разработка прошла этап исследований и показала эффективность в 99%.

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"Это первый этиотропный препарат, воздействующий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот от коронавирусной инфекции", - заявила она.

По мнению Скворцовой, если этот "антидот" окажется эффективным на практике, то он станет первым препаратом прямого действия на вирус.

Более половины жителей России не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik V. Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не хотят вакцинироваться российским препаратом.