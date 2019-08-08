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четверг, 08 августа 2019 13:53

Опять горит: в России прогремел взрыв в воинской части

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Опять горит: в России прогремел взрыв в воинской части
Взрыв прогремел в Архангельской области. Фото: Обозреватель.

В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории военной части. Погибли два человека. Еще шестеро пострадали.

По сообщениям очевидцев, происшествие произошло в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". У него расположен ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок, передает Telegram канал Mash.

Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Ненокса. Датчики сработали в соседнем Северодвинске - на повышенные показатели откликнулась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Позже появилась информация, что уровень радиации пришел в норму.

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По официальным данным Минобороны РФ, в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу якобы не было.

Руководство Архангельской области также подтвердили инцидент в воинской части.

В 10 км от города Ачинск Красноярского края РФ загорелся склад боеприпасов. Местные жители сообщают о мощных взрывах. В поселках рядом с эпицентром у людей от взрывов трясутся дома и окна, сообщает "ТВК Красноярск".

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Дата
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