Опубликовали последнее сообщение Марадоны

Опубликовали отрывок из личной переписки великого аргентинца. Фото: Reuters

Аргентинская телепрограмма Secretos Verdaderos опубликовала последнее сообщение, отправленное перед смертью легендарным футболистом Диего Марадоной.

Адресовалось оно Марио Бодри - нынешнему избраннику Вероники Охеда. Последняя является бывшей женой Марадоны, которая родила бывшему футболисту сына Диего Фернандо, которому исполнилось уже семь лет.

"Привет, Марио. Это Диего. Может, ты признаешь эти слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо. Она сказала мне, что вы сейчас вместе. Позаботься о ней и о моем ангела Диего, которому нет равных. У меня много сыновей , но он избавит меня от последнего седых волос", - цитирует слова Марадоны из сообщения Football Italia.

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Стоит отметить, что Марадону похоронили на кладбище Bella Vista, недалеко от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями. Мероприятие состоялось в закрытом формате, участие в нем приняли только родные и близкие. Тысячи людей сопровождали Марадону на кладбище.

Церемония прощания с Диего состоялась в президентском дворце 26 ноября. Чтобы попрощаться с кумиром, собралось огромное количество людей. Во время церемонии произошли столкновения фанатов с полицией.

Личный врач Диего Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легенды футбола. Леопольд Луке взяли под следствие.