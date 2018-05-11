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пятница, 11 мая 2018 07:38

Опубликовали доказательства, как Россия через Facebook манипулировала американцами

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Опубликовали доказательства, как Россия через Facebook манипулировала американцами
В США опубликовали копии постов российской "фабрики троллей" в Facebook. Фото - UA.News

Конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных "фабрикой троллей" постов в Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Представители Демократической партии США напоминают, что в январе 2017 разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, пытаясь способствовать победе Дональда Трампа и проигрышу Хиллари Клинтон, сообщается на сайте комитета.

Как отметил член комитета Адам Шифф во время открытого слушания в ноябре 2017 с участием представителей Facebook, Twitter и Google, (русская) кампания в социальных сетях была направлена ​​на раскол в США, разжигание беспорядков на почве ряда разногласий.

"Русские сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать настоящих американцев подписывать онлайн-петиции и участвовать в митингах и протестах", - заявил он.

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Как утверждается, всего было более 3,5 тысячи объявлений. Их увидели 11, млн американцев. Российской "фабрикой троллей" было создано 470 страниц в Facebook. Эти страницы, в свою очередь, сгенерировали 80 тыс. единиц контента, который распространили на более чем 126 млн американцев.

Всего опубликовано 3,5 тыс. платных объявлений по 2015-2017 годы.

Россия вмешивалась в выборы по всему миру. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа Рэймонд Макмастер. Россияне проявляли активность в Европе, и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с русской кампании дестабилизации - это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а это ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга.

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