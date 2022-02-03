Определили восемь основных симптомов Omicron

Симптомы Omicron возникают в первые три дня. Фото: iStock

Первые симптомы заражения штаммом Omicron проявляются в течение первых трех дней. К ним относятся: першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле.

Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на исследования медиков из Великобритании, США и Южной Африки.

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Эти восемь симптомов могут возникнуть даже в первые два дня после контакта с Omicron. В отдельных случаях их появление возможно в течение традиционных 14 суток.

При выявлении этих симптомов врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.

Сейчас официальными симптомами Covid считают только три – непрерывный кашель, лихорадку и потерю вкуса и обоняния.

В течение недели в Украине Covid-19 заболели более 194 тыс. человек. Госпитализировали более 20 тыс. пациентов, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. В больницах находятся 24 тыс. Covid-пациентов. В прошлый понедельник, 24 января, по данным Минздрава, их было 18 тыс. Приблизительно 62% получают кислородную терапию.