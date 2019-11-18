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Оппозиция не пускает депутатов в здание парламента

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Оппозиция не пускает депутатов в здание парламента
Митинг у грузинского парламента начался в знак протеста против провала конституционной реформы. ФОТО: svd.se

Здание парламента Грузии полностью заблокировали представители оппозиции.

На ворота оппозиционеры повесили цепи с замками. Улицы, по которым депутаты подъезжают на служебных автомобилях, перекрыли мешками со строительным мусором и песком, сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываю парламентариев, чтобы избежать инцидентов сегодня, воздержаться от выхода на работу. У оппозиции есть конкретный план действий, который не выходит за рамки закона и Конституции", — заявил лидер оппозиционной партии Новая Грузия Георгий Вашадзе.

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По словам оппозиционера, митинг у здания парламента будет продолжаться до выполнения требований об отставке правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Встреча лидеров оппозиции с представителями дипломатического корпуса запланирована на сегодняшний вечер.

В ответ на провал конституционной реформы более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию. У здания парламента Грузии протестующие начали строить баррикады.

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