Опередили Россию: сравнили безвизовых постсоветских стран

Страны постсоветского пространства с годами добились различных прав и возможностей. Это касается и безвизового режима. У одних бывших членов СССР право на безвизовое посещение большинства стран мира, у других - только 50 государств.

Украина заняла 4 место в этом рейтинге - 128 "безвизовых" стран. Свободно путешествовать украинцы могут по 26 из 28 стран Европы, пишет "DW".

Автор: dw.com СМИ сравнили паспорта постсоветских стран. Латвия, Литва и Эстония оказались в наиболее выгодном положении относительно безвиза

Впереди нас - Латвия, Литва и Эстония. У них самые широкие возможности - 178-179 стран мира по безвизу. Россия отстала от Украины на 2 позиции -118 стран.

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Наиболее невыгодными паспортами считают документы Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Они имеют безвизовый режим с 53-59 государствами.

Автор: dw.com СМИ сравнили паспорта постсоветских стран. Латвия, Литва и Эстония оказались в наиболее выгодном положении относительно безвиза

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что все граждане Украины получают загранпаспорта вовремя, очередей больше нет. Документы выдаются в течение 7 и 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.