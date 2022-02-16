Опасный инцидент с участием самолетов РФ и США произошел над Средиземным морем

Российские самолеты приблизились к трем P-8A ВМС США, когда они пролетали в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Инцидент произошел в минувшие выходные, но об этом Пентагон сообщил в среду, 16 февраля, передает Reuters.
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"Хотя никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам, которые повлекут более опасные последствия", - заявил представитель Пентагона капитан Майк Кафка.
Официальный представитель США в условиях анонимности сообщил, что во время одного из инцидентов российский самолет пролетел в нескольких футах от одного из самолетов ВМС США.
В начале февраля британские истребители Typhoon поднимались на перехват четырех российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.
Истребители подняли с военного аэродрома в шотландском Лоссимуте. Королевские военно-воздушные силы заявили, что подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно происходили вблизи британского воздушного пространства.
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