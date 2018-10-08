Опасность со стороны РФ: Британия учится воевать новейшими средствами

Британские войска применяют парк беспилотников, которые были самым популярным подарком на Рождество среди населения. Фото из открытых источников

Британская армия впервые в военных учениях применяет беспилотные летательные аппараты. По легенде, противником является Россия.

Речь идет о беспилотниках стоимость до 1000 фунтов каждый, которые были популярным подарком на Рождество среди британцев, пишет издание The Times.

"Российские сепаратисты используют подобные беспилотники на востоке Украины, чтобы определить позиции противника перед разрушительными артиллерийскими атаками", - отмечает издание.

Также Великобритания использует в учениях 30-тонный дистанционно управляемый бронированный трактор, который очищает территории от заминированных объектов.

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Военные учения под названием Saif Sareea 3, проводимые в Омане, готовят британских солдат к борьбе с нациями, которые имеют намного сильнее военные силы. Это крупнейшие учения за последние 17 лет. В них задействованы 5,5 тыс. военнослужащих, 200 единиц бронетехники, 6 военных кораблей и 8 самолетов. Последний раз обучения Saif Sareea проходили в 1981 году. Тогда Великобритания развернула в четыре раза больше военнослужащих и значительно большее количество техники и вооружений.