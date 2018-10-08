Опасность со стороны РФ: Британия учится воевать новейшими средствами

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 5814
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 3123
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5355
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1431
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1512
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1647
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1323
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1296
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
4
6
11
4
10
Женщины отрезают пальцы, мужчины танцуют голые - показали традиции племени дани
Женщины отрезают пальцы, мужчины танцуют голые - показали традиции племени дани
Поднялась новая волна протестов в поддержку независимости Шотландии
Поднялась новая волна протестов в поддержку независимости Шотландии
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
&quot;Можете достать до Москвы&quot;: в России испугались украинского оружия
"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Видео
Все видео
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
Это белый флаг, а не туалетная бумага - в сети жестко смеются над Трампом
Это белый флаг, а не туалетная бумага - в сети жестко смеются над Трампом
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 513
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1341
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5319
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9693
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 909
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 08:35

Опасность со стороны РФ: Британия учится воевать новейшими средствами

  Комментировать
Опасность со стороны РФ: Британия учится воевать новейшими средствами
Британские войска применяют парк беспилотников, которые были самым популярным подарком на Рождество среди населения. Фото из открытых источников

Британская армия впервые в военных учениях применяет беспилотные летательные аппараты. По легенде, противником является Россия.

Речь идет о беспилотниках стоимость до 1000 фунтов каждый, которые были популярным подарком на Рождество среди британцев, пишет издание The Times.

"Российские сепаратисты используют подобные беспилотники на востоке Украины, чтобы определить позиции противника перед разрушительными артиллерийскими атаками", - отмечает издание.

Также Великобритания использует в учениях 30-тонный дистанционно управляемый бронированный трактор, который очищает территории от заминированных объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО готовится к самым масштабным военным учениям

Военные учения под названием Saif Sareea 3, проводимые в Омане, готовят британских солдат к борьбе с нациями, которые имеют намного сильнее военные силы. Это крупнейшие учения за последние 17 лет. В них задействованы 5,5 тыс. военнослужащих, 200 единиц бронетехники, 6 военных кораблей и 8 самолетов. Последний раз обучения Saif Sareea проходили в 1981 году. Тогда Великобритания развернула в четыре раза больше военнослужащих и значительно большее количество техники и вооружений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опасность со стороны РФ: Британия учится воевать новейшими средствами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Использовали военные и весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 39503
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 38733
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 10639
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
 11 Просмотров: 10251
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 9747
Мир
Женщины отрезают пальцы, мужчины танцуют голые - показали традиции племени дани
Женщины отрезают пальцы, мужчины танцуют голые - показали традиции племени дани
4
 Просмотров: 1467
В Нью-Йорке застрелили известного рэпера
В Нью-Йорке застрелили известного рэпера Просмотров: 594
Великобритания пообещала нанести кибератаку по РФ
Великобритания пообещала нанести кибератаку по РФ Просмотров: 117
В Токио закрывается самый большой рыбный рынок
В Токио закрывается самый большой рыбный рынок Просмотров: 207
Задержанный президент Интерпола подал в отставку
Задержанный президент Интерпола подал в отставку Просмотров: 378
Больше всего комментируют
17
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
11
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
7
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
5
Заявили о возможности войны на Балканах
Голосов: 401
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua