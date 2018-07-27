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пятница, 27 июля 2018 01:45

ООН заявила об очень плохом финансовом состоянии

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ООН заявила об очень плохом финансовом состоянии
В ООН не хватает средств. Фото: 5 канал

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций ООН Стефан Дюжаррик сообщил во время брифинга, что организация находится в тяжелом финансовом положении, и у нее начинают заканчиваться средства.

Дюжаррик напомнил о письме генсека ООН Антониу Гуттериша, в котором последний выразил озабоченность "тревожной финансовой ситуацией" организации. Причиной такого печального положения дел стала неуплата либо несвоевременная уплата взносов странами-членами организации, заявление опубликовано на сайте ООН.

"Мы часто, особенно в это время года, получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией прошлого года мы никогда не получали так мало к этому времени", - заявил Дюжаррик.

В связи с этим представитель генсека настоятельно призвал государства-члены ООН вовремя платить взносы.

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Ранее Соединенные Штаты Америки сократили финансирование управления ООН по борьбе с терроризмом. Причиной сокращения финансирования американские представители назвали разногласия по поводу работы ведомства с его главой, которым является российский дипломат Владимир Воронков.

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