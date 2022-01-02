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воскресенье, 02 января 2022 20:38

ООН защитит россиянина, которого высылают из Косово

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ООН защитит россиянина, которого высылают из Косово
Дипломата решили выдворить в связи с "вредной деятельностью". Фото: ЕН

Миссия ООН в Косово не получала сообщения об объявлении российского сотрудника персоной нон грата.

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает "Коммерсантъ".

По его словам, этот статус не применяется к сотрудникам организации

"Миссия ООН в Косово и Метохии и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры по обеспечению безопасности сотрудника, о котором идет речь, и поддерживают контакты с заинтересованными представителями власти по этому вопросу", - говорится в сообщении.

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Дюжаррик заявил, что любые вопросы относительно сотрудников должны направляться руководству миссии, чтобы организация могла "заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами".

"Доктрина персоны нон грата не применима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете ЦГК и МООНК и их персонале в Косово)", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Эстонии выдворило российского дипломата в ответ на высылку из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

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Дата
02
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