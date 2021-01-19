ООН забрала право голоса в семи стран

Семи стран лишили права голоса. Фото: Укринформ

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что семь стран, включая Иран, лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов.

Устав ООН предусматривает такое приостановление права голоса для стран, задолженность которых равна или превышает сумму взносов, причитающихся с них в казну ООН за предыдущие два года, передает AFP.

Шесть других стран - это Нигер, Ливия, Центральноафриканская Республика, Конго, Браззавиль, Южный Судан и Зимбабве, - сказал Гутерриш в письме президенту Генеральной Ассамблеи Волкану Бозкиру из Турции.

Бюджет ООН составляет около 3,2 $ млрд в год. Бюджет операций по поддержанию мира составляет около 6,5 миллиардов долларов.

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Напомним, Украина стала первой страной, которая в полной мере уплатила все членские взносы за 2021 год.