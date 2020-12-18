ООН: в Южном Судане начинается голод

Агентства ООН призвали к прекращению боевых действий в штате Джонглей, что в Южном Судане, чтобы обеспечить доставку туда гуманитарных грузов.
Представители ООН заявили, что люди там столкнулись с катастрофическим голодом. Об этом пишет ВВС.
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По данным агентств ООН, кризису способствовали 4 фактора - насилие, пандемия, наводнения и развал экономики в регионе.
По словам представителей ООН, 6,5 млн жителей Южного Судана столкнулись с серьезной проблемой нехватки продовольствия. Ожидается, что в следующем году их количество значительно возрастет.
По данным ООН, в ближайшие месяцы почти 1,5 млн детей в регионе будут серьезно недоедать. Поэтому Всемирная продовольственная программа ООН, ЮНИСЕФ и Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН бьют тревогу из-за надвигающейся гуманитарной катастрофы.
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