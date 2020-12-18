ООН: в Южном Судане начинается голод

17-месячная Аджаб Омбача с Южного Судана страдает от острого недоедания. Представители ООН делают ей тест на аппетит. Сентябрь 2020-го / UNICEF

Агентства ООН призвали к прекращению боевых действий в штате Джонглей, что в Южном Судане, чтобы обеспечить доставку туда гуманитарных грузов.

Представители ООН заявили, что люди там столкнулись с катастрофическим голодом. Об этом пишет ВВС.

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По данным агентств ООН, кризису способствовали 4 фактора - насилие, пандемия, наводнения и развал экономики в регионе.

По словам представителей ООН, 6,5 млн жителей Южного Судана столкнулись с серьезной проблемой нехватки продовольствия. Ожидается, что в следующем году их количество значительно возрастет.

По данным ООН, в ближайшие месяцы почти 1,5 млн детей в регионе будут серьезно недоедать. Поэтому Всемирная продовольственная программа ООН, ЮНИСЕФ и Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН бьют тревогу из-за надвигающейся гуманитарной катастрофы.