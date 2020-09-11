ООН считает, что обеднеть во время коронавируса могут еще более 170 млн человек

В ООН заявили, что обеднеть во время пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты. Фото: Reuters

Специальный докладчик ООН по проблемам бедности и прав человека Оливье де Шуттер заявил, что влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире набирает обороты и 176 млн жителей планеты могут оказаться без доходов, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в $3,2.

По его словам, государственная социальная поддержка в разных странах имеет определенные недостатки и краткосрочный характер. Власть не предоставляет финансовой помощи и не обращает внимания на многих своих граждан, сообщает The Guardian.

"Многие люди не могут получить доступ к правительственным схемам помощи из-за недостатка компьютерной грамотности или отсутствия доступа в интернет", - добавил де Шуттер.

Он также призвал мировых лидеров, которые соберутся в сентябре на Генассамблее ООН, предпринять более решительные шаги для исчерпания бедности и сокращения неравенства в мире.

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В странах Юго-Восточной Азии пандемия вызвала внезапный рост количества принудительных браков несовершеннолетних девушек. Неправительственные организации предполагают, что в следующие 10 лет будет более 13 млн таких браков. В странах Азии, где до сих пор царит традиция насильственно выдавать замуж несовершеннолетних девушек, бедные семьи массово идут на этот шаг. Женят даже маленьких детей. Такие традиции распространены у разных народов Индии, Пакистана, Вьетнама, Индонезии.