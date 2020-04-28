ООН ожидают 15 млн нежелательных беременностей и всплеск домашнего насилия из-за Covid-19

Эксперты спрогнозировали наиболее критические сценарии развития пандемии: небывалый всплеск домашнего насилия и 15 млн нежелательных беременностей. Фото: Reuters

Фонд ООН в области народонаселения спрогнозировал наиболее критические сценарии развития пандемии. Особенно выделили рост домашнего насилия в отношении женщин.

Карантинные меры затормозят общее развитие человечества, замедлив исчезновение операций на женских половых органах и детских браков, указали в ООН.

По прогнозу, 6 месяцев карантина могут привести к тому, что 47 млн женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут использовать современные контрацептивы, что приведет к 7 млн дополнительных нежелательных беременностей. За такой период пребывания в самоизоляции может произойти дополнительный рост - 31 млн случаев - гендерного насилия.

Это приблизительные цифры, однако ученые уверены относительно тенденций. Например, Ла Страда Украина зафиксировала за первые 2 недели карантина рост количества звонков на Национальную горячую линию по борьбе с бытовым насилием более чем на 25%.

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Во-первых, закрыли центры защиты женщин, куда те могли податься в случае невозможности пребывания с агрессором. Социальное напряжение и изоляция только провоцирует еще больше насилия между людьми, закрытыми в одном пространстве. Одна из особенностей именно домашнего насилия - быстрая эскалация и постоянное пребывание участников конфликта рядом.

По данным криминологов, убийства зачастую происходят между знакомыми людьми, чем на улицах. Ведь дома насилие становится систематическим и скрытым от общественного "осуждения", чем, например, случайное насилие на улице между незнакомцами.

Также они ожидают 15 млн нежелательных беременностей. Из-за социально-экономического неравенства большое количество женщин может потерять возможность пользоваться качественными контрацептивами.

Пациентка больницы, нуждающаяся в психиатрическом лечении, толкнула старушку из-за "нарушения социальной дистанции" в 2 метра.