ООН определили, где живут самые счастливые люди

Самые счастливые люди живут в Финляндии. Фото: scapp

World Happiness Report составил мировой рейтинг счастья среди 149 стран. Украина заняла 110-ю строчку.

Об этом говорится на сайте общего рейтинга счастья ООН - по итогам 3-летних исследований.

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Уже 4 года подряд самой счастливой страной мира становится Финляндия. Далее следуют Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды.

В 20-ку самых счастливых стран мира также попали Австрия - 10 место, Израиль - 12 место, Германия - 13 место, Чехия - 18, США - 19. Самыми несчастными странами признали Афганистан - 149 место, Зимбабве - 148, Руанду - 147.

С 2020 года Украина поднялась на 13 ступенек. Год назад она заняла 123 место. Наряду с нашей страной находятся Ирак - 111 место, Алжир - 109.

Украинцы счастливее французов, хотя менее счастливы, чем жители Казахстана. Почему так оцениваем свой уровень удовлетворения жизнью объяснил Gazeta.ua социолог Владимир Паниотто.