Она нам не нужна. В Евросоюзе высказались насчет российской вакцины

ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля, используя имеющееся европейское производство. Фото: Pixabay

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство. Об этом пишет Reuters.

Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины.

Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

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"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.

Финляндии и другим стран ЕС злоумышленники предлагали купить несуществующие вакцины от коронавируса за €14 млрд.