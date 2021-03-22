Она нам не нужна. В Евросоюзе высказались насчет российской вакцины

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".
ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство. Об этом пишет Reuters.
Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины.
Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.
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"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.
Финляндии и другим стран ЕС злоумышленники предлагали купить несуществующие вакцины от коронавируса за €14 млрд.
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