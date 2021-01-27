Омоновцы насиловали дубинкой и били: жителя Минска приговорили к 5 годам колонии усиленного режима

Виктора Борушко обвиняют в избиении омоновца. Фото: naviny.by

В Минске суд приговорил предпринимателя 32-летнего Виктора Борушко к 5 годам колонии усиленного режима.

Его обвинили в нападении на работника ОМОНа и причинении ему тяжких телесных повреждений, сообщила "Медиазона".

Мужчину задержали еще 18 октября 2020 года. Вину не признает.

На первом заседании суда Борушко заявил об избиении и издевательствах силовиков после задержания.

"Били, дубинку в ж*пу засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить", - прокомментировал мужчина.

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По его словам, он не стал обжаловать действия силовиков, так как не видит в этом смысла, ведь ни одного подобного уголовного дела с августа так и не возбудили.

После марша Борушко увидел силовиков и хотел убежать. Но его сбили с ног. Он упал на землю вместе с омоновцем. В результате падения силовик получил перелом большой берцовой кости правой ноги.

"Потом меня подняли сотрудники милиции и отвели в автозак. Видео подтверждает, что все произошло быстро, мгновенно, за секунды. И сделать какие-то осознанные активные действия в виде нанесения удара я не мог", - сказал он.

Омоновец выступил с обвинением анонимно. В больнице он сообщил, что получил травму в результате падения. На суде же сказал, что Борушко нанес ему удар ногой. Моральный ущерб силовику оценили в $2344.

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