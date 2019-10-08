Олигарха Фукса разыскивают в России

В России разыскивают олигарха Павла Фукса. Фото "Обозреватель".

В России полиция объявила в розыск олигарха Павла Фукса. По предварительным данным, его также заочно арестовали в Москве. Его обвиняют в мошенничестве.

В частности, владельцу "Мосситигрупп" предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на российское информ-агентство "ТАСС".

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) к Фуксу Павлу Яковлевичу, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщила представитель суда.

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"Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00", - добавила она.

Следствие просит арестовать его брата - бизнесмена девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса. Обвиняют его в мошенничестве при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

Источники отмечают, что следственные действия против одиозного олигарха коррелируют с раскруткой "Украина-гейта" в США.

Детали уголовного дела пока не сообщают.

В августе 2018-го Украина-российский олигарх Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера. Фукса также подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.