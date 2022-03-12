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суббота, 12 марта 2022 12:45

Окупанты обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного

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Окупанты обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного
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Оккупанты обстреляли в Мариуполе мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы.

Именно в этот момент российская армия бомбит великолепную мечеть, построенную в память Сулеймана Пышного и Хюррем Султан, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Многие взрослые и дети, в том числе граждане Турции, скрываются от обстрела в мечети, добавили в Министерстве.

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Турция не будет присоединяться к международным санкциям против России из-за войны с Украиной.

Анкара предпочитает оставаться на стороне дипломатии.

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