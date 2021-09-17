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пятница, 17 сентября 2021 17:07

Около 3 тыс. невакцинированных медработников отстранили от работы

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Около 3 тыс. невакцинированных медработников отстранили от работы
Сотрудник службы безопасности и пожарный в больнице Ницце сидят перед палатками во время голодовки в знак протеста против обязательной вакцинации / Reuters

Тысячи человек, работающих во Франции в больницах, домах престарелых и медицинских центрах, отстранены от работы за несоблюдение правил вакцинации против Covid-19.

Около 3 тыс. человек отстранили, потому что не прошли вакцинацию. Они также не получают зарплату. Об этом пишет Independent.

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По данным местной газеты Nice Matin, только в одной больнице в Ницце отстранили почти 450 медицинских работников - примерно каждого 16-го.

Президент страны Эммануэль Макрон объявил в июле, что для входа в рестораны, тренажерные залы и музеи потребуется медицинский пропуск, а вакцинация станет обязательной для медицинских работников.

Массовое отстранения привело к небольшим сбоям в роботе системы здравоохранения страны. Но в целом она работает, как раньше.

Китай полностью вакцинировал против Covid-19 более 1 млрд человек - более 70% населения. Он опережает в этом США и Европу несмотря на отсутствие ближайших планов по смягчению одних из самых строгих в мире мер карантина.

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