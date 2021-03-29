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понедельник, 29 марта 2021 17:34

Огромный контейнеровоз едва не заблокировал Суэцкий канал снова

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Огромный контейнеровоз едва не заблокировал Суэцкий канал снова
Контейнеровоз развернулся почти перпендикулярно каналу, но не сел на мель. Фото: REUTERS

После снятия с мели контейнеровоз Ever Given едва опять не заблокировал Суэцкий канал.

Судно изменило свое положение во время буксировки из-за сильного бокового ветра, пишет "Суспільне".

Контейнеровоз развернулся почти перпендикулярно каналу, но не сел на мель. Благодаря этому судно снова вернулось в правильное положение.

Теперь ожидается возобновление движения каналом. В водах по обе стороны канала собрались более 450 судов.

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23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря. Он 400 метров длиной, 60 метров шириной и рассчитан на 200 тыс. т груза. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала уже образовались пробки из других судов.

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