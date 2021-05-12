Ограничат рекламу вредной еды

 
Ексклюзивы
1/5
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 3672
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 126
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 549
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 513
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 567
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1008
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 549
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 468
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
5
6
10
4
4
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
Видео
Все видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Где едят лягушек величиной с младенца
Где едят лягушек величиной с младенца
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1431
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 774
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 45
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
среда, 12 мая 2021 20:14

Ограничат рекламу вредной еды

  Комментировать
Ограничат рекламу вредной еды
В Британии пытаются бороться с ожирением. Фото: pexels.com

В Великобритании запретили показывать рекламу вредной еды на телевидении до 21:00.

Правительство приказало ограничить ее в Интернете. Таким образом пытаются преодолеть распространения ожирения в стране, сообщает Bloomberg.

Изменения предусматривает законопроект об охране здоровья и медицинское обслуживание. Он касается возрождению страны после пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ожирение - это не просто лишний вес, а болезнь – ученые

Администрация премьер-министра Бориса Джонсона также заставит бары и рестораны с количеством сотрудников более 250 человек указывать калорийность блюд и продуктов. С апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции "два по цене одного" на продукты и напитки с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Многомесячные ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к росту случаев ожирения среди детей. Это может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ограничат рекламу вредной еды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Самое читаемое
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 11449
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7218
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 6507
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 4932
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 4771
Мир
Украина может потерять партнеров из-за конфликта между Палестиной и Израилем - эксперт
Украина может потерять партнеров из-за конфликта между Палестиной и Израилем - эксперт
 Просмотров: 207
Рассказали, сколько россиян доверяет вакцине "Спутник V"
Рассказали, сколько россиян доверяет вакцине "Спутник V" Просмотров: 279
"Железный купол": Израиль защищает уникальная система противовоздушной обороны. Сбивает 90% ракет
"Железный купол": Израиль защищает уникальная система противовоздушной обороны. Сбивает 90% ракет Просмотров: 576
Действующий вулкан выставили на продажу
Действующий вулкан выставили на продажу Просмотров: 81
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
2
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 124
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть