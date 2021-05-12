Ограничат рекламу вредной еды

В Британии пытаются бороться с ожирением. Фото: pexels.com

В Великобритании запретили показывать рекламу вредной еды на телевидении до 21:00.

Правительство приказало ограничить ее в Интернете. Таким образом пытаются преодолеть распространения ожирения в стране, сообщает Bloomberg.

Изменения предусматривает законопроект об охране здоровья и медицинское обслуживание. Он касается возрождению страны после пандемии коронавируса.

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Администрация премьер-министра Бориса Джонсона также заставит бары и рестораны с количеством сотрудников более 250 человек указывать калорийность блюд и продуктов. С апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции "два по цене одного" на продукты и напитки с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Многомесячные ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к росту случаев ожирения среди детей. Это может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.