Огонь в 50 метров видно из Москвы: видео горящего Подмосковья

ТЭЦ загорелась в Подмосковье 11 июля в селе Челобитово. Высота огня достигает 50 метров.
Очевидцы говорят, что пожар видно даже из Москвы, пишет echo.msk.
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Пострадали 6 человек. Одной из вероятных причин является поджог емкостей с газом.
Тушат пожар 80 спасателей, 24 единицы спецтехники. Вызвали подмогу с воздуха. Из столицы выделили 50 единиц техники.
Энергоблок аварийно отключился.
В центре Киева на бульваре Леси Украинский загорелся седан Maserati Quattroporte. Сначала ликвидировать пожар пытались водители. Огонь смогли ликвидировать спасатели.
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