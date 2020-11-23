Огласили рейтинг самых худших паролей

Аналитики NordPass составили рейтинг худших паролей пользователей, которые легко взломать.
В отчете сервиса отмечается, что они проанализировали 275 699 515 паролей во время утечки данных 2020 года.
Только 44% паролей оказались уникальными.
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Первые два места худших паролей разделили "123456" (поставили более 2 млн пользователей) и "123456789" (использует 961 тыс. Представителей). На третьем месте оказался пароль "picture1", его выбрала 371 тыс пользователей.
Для безопасности аналитики советуют:
1. Не использовать пароли с символами, которые повторяются.
2. Не выбирать пароли с личными данными: дата рождения, мобильный телефон, имя.
3. Создавать пароли длиной от 12 символов.
4. Использовать сочетание заглавных и строчных букв, цифр и символов.
5. Менять пароль каждые 90 дней.
Обнародовали список из 200 самых популярных слов, цифр, знаков и символов, которые люди используют, чтобы защитить учетные записи.
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